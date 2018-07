Philadelphia (dpa) - Hillary Clinton wird sich in ihrer Rede vor dem Demokraten-Parteitag in Philadelphia zur Standhaftigkeit im Kampf gegen Bedrohungen wie dem internationalen Terrorismus bekennen. «Wir sehen mit klarem Blick, was auf unser Land zukommt», wird Clinton in vor den Delegierten laut eines vorab verbreiteten Redemanuskriptes sagen. «Aber wir haben keine Angst. Wir werden mit der Herausforderung wachsen, wie wir es stets getan haben», heißt es in den Redeauszügen weiter.