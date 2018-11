Washington (dpa) - Chris Christie steigt aus dem Rennen der Republikaner um das Weiße Haus aus. Das teilte der Gouverneur von New Jersey auf seiner Facebook-Seite mit. Christie zog damit die Konsequenzen aus seinem Abschneiden bei den ersten Vorwahlen in den US-Bundesstaaten Iowa und New Hampshire. Dort war er nur auf hinteren Plätzen gelandet. Bei den Republikanern sind nun noch sechs Männer im Rennen: Jeb Bush, Ben Carson, Ted Cruz, Marco Rubio, John Kasich und Donald Trump.