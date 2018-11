Luxemburg (dpa) - In der zugespitzten Griechenland-Krise müssen nun Kanzlerin Angela Merkel und die übrigen Staats- und Regierungschefs der Euroländer entscheiden. EU-Ratspräsident Donald Tusk berief ein Sondertreffen der «Chefs» für Montag in Brüssel ein. Zuvor war ein Treffen der Euro-Finanzminister in Luxemburg zu Griechenland ergebnislos zu Ende gegangen. Ende des Monats läuft das Hilfsprogramm für Griechenland auf europäischer Seite aus.