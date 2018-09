Lima (dpa) - Die Polizei in Peru hat den letzten Anführer des kolumbianischen Verbrechersyndikats «Oficina de Envigado» festgenommen. Carlos Arturo Hernández Ossa alias «Duncan» sei in einem Restaurant in Lima gefasst worden. Ihm werden Mord, Drogenhandel, Terrorismus und Bildung einer kriminellen Vereinigung vorgeworfen. Zudem droht ihm die Auslieferung in die USA. Die Gang diente erst dem Medellín-Kartell als bewaffneter Arm und war während des Bürgerkriegs Teil der rechten Paramilitärs. Dann widmete sie sich vor allem dem Drogenhandel und der Schutzgelderpressung.