Los Angeles (dpa) - Ein Muschel-Gericht ist dem US-Schauspieler Charlie Sheen nach Angaben seines Sprechers nicht gut bekommen. Der frühere Star der Comedyserie «Two and a Half Men» sei mit einem «schweren Fall von Lebensmittelvergiftung» in Los Angeles in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte Sheens Sprecher Jeff Ballard der US-Zeitschrift «People» mit. Er gab «schlechten Muscheln» die Schuld. Sheen sei nach dem Genuss eines angelieferten Nudelgerichts mit Meeresfrüchten in seinem Haus krank geworden. Nach einer kurzen Behandlung im Krankenhaus konnte er rasch wieder entlassen werden.