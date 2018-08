Berlin (dpa) - Die Anwärter auf die Champions-League-Plätze in der Fußball-Bundesliga haben am 27. Spieltag Siege gefeiert. Wolfsburg setzte sich 3:1 gegen den VfB Stuttgart durch, Borussia Mönchengladbach gewann 4:1 bei Hoffenheim, Leverkusen fertigte den HSV 4:0 ab. Großer Gewinner in der Abstiegszone war der SC Freiburg mit dem 1:0 über den 1. FC Köln. Hannover schaffte ein 2:2 bei Eintracht Frankfurt. Werder Bremen und Mainz trennten sich 0:0.