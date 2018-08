London (dpa) - Der Centre Court in Wimbledon ist am Abend wegen eines kleinen Feuers evakuiert worden. Der Brand sei durch einen elektrischen Defekt in einem Technikraum entstanden, heißt es vom Veranstalter. Über Verletzte wurde nichts bekannt. Gegen 21.00 Uhr hatte der Veranstalter mit einer Durchsage dazu aufgefordert, den Bereich im und um das Tennis-Stadion zu verlassen. Rettungsfahrzeuge waren kurz nach dem Feueralarm eingetroffen. Unklar ist, ob der Vorfall den Zeitplan heute durcheinanderbringt.