Hannover (dpa) - Bundeskanzlerin Angela Merkel eröffnet heute die weltgrößte Computermesse CeBIT. In Hannover wird auch Chinas Vize-Ministerpräsident Ma Kai erwartet. Er wird zur Eröffnung am Abend eine Rede halten. China hat eine boomende IT-Industrie und ist CeBIT-Partnerland. Nach Hannover kommt auch der Gründer des Internet-Konzerns Alibaba, Jack Ma. Alibaba schaffte im vergangenen Herbst in New York den größten Börsengang der Geschichte.