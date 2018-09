London (dpa) - Der britische Premierminister David Cameron hat dem türkischen Wunsch nach einem EU-Beitritt eine Absage erteilt. Es gebe keine Aussichten, dass die Türkei der EU in Jahrzehnten beitrete. Das sagte er in einem Interview von Sky News zum britischen EU-Referendum. Dennoch müsse die EU in der Flüchtlingsfrage mit der Regierung in Ankara zusammenarbeiten, fügte er hinzu. Zugleich verteidigte Cameron seine Haltung, dass London in der Gemeinschaft bleiben solle. Sollten sich die Briten beim Referendum am 23. Juni für den Austritt entscheiden, würde dies dem Land Schaden zufügen.