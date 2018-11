München (dpa) - Im unionsinternen Streit um Obergrenzen für die Aufnahme von Flüchtlingen hat die CSU ihrem Chef Horst Seehofer den Rücken gestärkt. Der CSU-Parteitag in München verabschiedete mit sehr großer Mehrheit einen Leitantrag, in dem es heißt, Deutschland müsse ein Signal aussenden, dass die Kapazitätsgrenzen bereits erreicht seien. «Deshalb soll Deutschland für nächstes Jahr ein Kontingent für Bürgerkriegsflüchtlinge entsprechend seiner leistbaren Kapazitäten festlegen.» Kanzlerin Angela Merkel, die am Abend vor die rund 1000 Delegierten trat, lehnt das Festlegen einer Obergrenze ab.