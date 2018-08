Washington (dpa) - US-Sicherheitsbehörden haben laut einem CNN-Bericht Erkenntnisse über weitere IS-Anschlagspläne in Europa. Eine Auswertung von elektronischer Kommunikation und Aussagen von Informanten deute auf mehrere mögliche Ziele hin, die Mitglieder der Terrormiliz in den vergangenen Monaten ausgewählt hätten. Das berichtete der Sender unter Berufung auf Sicherheitskreise in den USA. Informationen, die nach den Brüsseler Anschlägen in einer Wohnung gefunden worden seien, deuteten daraufhin, dass mehrere weitere Ziele ausgewählt worden seien.