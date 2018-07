Berlin (dpa) - Das Verteidigungsministerium will bei der Integration von Flüchtlingen auf dem Arbeitsmarkt helfen. «Die Bundeswehr ist dabei, in einem Pilotprojekt zunächst mehr als hundert Flüchtlinge in zivilen Fähigkeiten auszubilden», sagte Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen der «Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung». Es gehe um Handwerk, Technik, Medizin und Logistik. «Die Idee ist, dass sie eines Tages nach Syrien zurückgehen und beim Aufbau helfen.» Als Soldaten sollten Syrer bei der Bundeswehr jedoch nicht eingesetzt werden.