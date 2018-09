Berlin (dpa) - Abgeordnete der großen Koalition haben ungeachtet der Lage in der Türkei dafür geworben, dass sich die Bundeswehr stärker am Kampf gegen die Terrororganisation Islamischer Staat beteiligt. In der abschließenden Debatte über die Verlängerung und Ausweitung des deutschen Anti-IS-Einsatzes betonte SPD-Politiker Niels Annen im Bundestag, dieses Mandat sei «kein Einsatz für die Türkei und erst recht nicht für die türkische Regierung oder ihren Präsidenten Herrn Erdogan». Es gehe vielmehr um die Bekämpfung des internationalen Terrorismus und damit auch um die Sicherheit Deutschlands.