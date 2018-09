Berlin (dpa) - Heute stimmt der Bundestag über eine Verlängerung des Hilfsprogramms für Griechenland ab. Im Vorfeld hat Bundespräsident Joachim Gauck die sich abzeichnende breite Mehrheit begrüßt. Das Parlament sei verantwortungsbereit und nehme sich der Sache mit großer Ernsthaftigkeit an, sagte Gauck MDR Info. Alle Parteien haben vor der Abstimmung mehrheitlich Zustimmung signalisiert. Allerdings wächst die Kritik am Vorgehen der Regierung in Athen. «Viele Abgeordnete stimmen nur mit großem Bauchgrimmen zu.», sagte der Vorsitzende des Europaausschusses, Gunther Krichbaum von der CDU.