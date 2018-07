Berlin (dpa) - In der Drogen-Affäre von Volker Beck hat Bundestagspräsident Nobert Lammert das Immunitätsverfahren gegen den Grünen-Abgeordneten auf Eis gelegt. Das entsprechende Schreiben der Berliner Staatsanwaltschaft, die gegen Beck ermitteln will, genüge nicht den Anforderungen, hieß es auf dpa-Anfrage. Das Schreiben der Staatsanwaltschaft sei am 9. März im Büro des Bundestagspräsidenten eingegangen. Darin sei von dem Anlegen eines «Prüfvorganges» wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz die Rede.