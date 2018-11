Berlin (dpa) - Der Bundestag debattiert heute in einer Sondersitzung über die Lage in Griechenland. Neben Kanzlerin Angela Merkel werden auch Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel und Finanzminister Wolfgang Schäuble sprechen. In der Nacht lief das Hilfsprogramm für das von der Staatspleite bedrohte Griechenland ab, nachdem sich die Geldgeber und Athen nicht auf die Bedingungen für eine Verlängerung einigen konnten. Am Sonntag soll sich die griechische Bevölkerung in einem Referendum für oder gegen das Angebot der Geldgeber entscheiden.