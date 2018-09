Berlin (dpa) - Bundesernährungsminister Christian Schmidt sieht keinen Anlass für ein Verkaufsverbot von Energydrinks an Minderjährige. «Verbote laufen hier ins Leere. Wir müssen stattdessen das Bewusstsein schärfen», sagte der CSU-Politiker der dpa. Stattdessen werde er noch in diesem Jahr eine Aufklärungskampagne zu Energydrinks und anderen koffeinhaltigen Getränken starten. Geplant sei unter anderem Material für den Schulunterricht. Dagegen treten Verbraucherschützer und Kinderärzte für ein Verkaufsverbot der koffeinhaltigen Trend-Getränke an Kinder und Jugendliche ein.