Berlin (dpa) - Mit Investitionen in den Ausbau digitaler Infrastruktur will die Bundesregierung Deutschland zum Vorreiter bei der Entwicklung selbstfahrender Autos machen. Das Bundeskabinett beschloss ein Strategiepapier des Verkehrsministeriums. Zur Erprobung neuer Technik entsteht im Moment eine Teststrecke auf der A9 in Bayern. Damit dem Fahrer «keine zusätzlichen Haftungsrisiken aufgebürdet werden», will die Bundesregierung die rechtlichen Rahmenbedingungen überprüfen und, wo nötig, anpassen.