Leipzig (dpa) - Die Bundespolizei ermittelt nach einer Attacke von Hooligans auf den sächsischen Grünen-Chef Jürgen Kasek in einem Regionalzug wegen versuchter Körperverletzung. Es würden Bilder der Videoüberwachung aus dem Zug ausgewertet, teilte die Bundespolizei in Pirna mit. Konkrete Tatverdächtige seien vorerst nicht bekannt. Anhänger des 1. FC Lokomotive in Leipzig seien gestern sofort auf den Grünen-Politiker losgegangen, als dieser mit drei Begleitern in Naumburg in den Zug stieg. Kasek engagiert sich vielfältig gegen Rechtsextremismus und Rassismus.