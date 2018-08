Mönchengladbach (dpa) - Borussia Mönchengladbach hat einen Fehlstart in der neuen Saison der Fußball-Bundesliga hingelegt. Nach dem 0:4 zum Auftakt bei Borussia Dortmund verloren die Gladbacher am Abend auch ihre Heimpremiere gegen den FSV Mainz 05 mit 1:2. Gladbach fiel auf den letzten Tabellenplatz zurück. Im Zweiten Sonntagsspiel gewann Borussia Dortmund am Nachmittag 4:0 bei Aufsteiger FC Ingolstadt. Die Dortmunder setzten sich dank der besseren Tordifferenz an die Tabellenspitze vor Bayern München.