Berlin (dpa) - Das Kabinett hat den Einsatz der Bundeswehr gegen den IS beschlossen. Daran sollen bis zu 1200 Soldaten teilnehmen. Es geht um die Beteiligung an Luftangriffen in Syrien und im Irak. Nach dem Kabinett muss der Bundestag noch zustimmen. Der Einsatz soll zunächst auf ein Jahr befristet werden. So eine Befristung ist bei den Mandaten für Auslandseinsätze üblich. Die Bundeswehr soll mehrere «Tornado»-Aufklärungsjets einsetzen. Geplant ist auch, mit einem Kriegsschiff einen französischen Flugzeugträger zu schützen.