Kairo (dpa) - Nach dem Absturz eines russischen Passagierjets über dem Sinai sollen britische Experten Ägypten helfen, die Sicherheit an den Flughäfen des Landes zu erhöhen. Die Regierung beauftragte das Unternehmen Control Risks, die Sicherheitsverfahren vor allem an den Flughäfen in Kairo und in Scharm el Scheich zu überprüfen. Die russische Maschine war Ende Oktober mit 224 Menschen an Bord über der Sinai-Halbinsel abgestürzt. Russland Geheimdienst und Regierungen im Westen gehen von einem Bombenanschlag aus. Die Terrormiliz IS behauptet, den Jet zum Absturz gebracht zu haben.