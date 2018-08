Perl-Nennig (dpa) - Im Kampf gegen Terrorismus fordert der Chef der Innenministerkonferenz, Klaus Bouillon, eine Stärkung von Verfassungsschutz und Geheimdiensten. Die Sicherheitskräfte hätten immer noch zu wenig Einblick in «die inneren Zirkel» terroristischer Kreise, sagte Saarlands Innenminister vor Beginn der Innenministerkonferenz dem SWR. In Deutschland gab es laut Bouillon «noch nie ein so hohes abstraktes Gefährdungspotenzial, was Terrorismus, Islamismus und Salafismus angeht». Fachleute gingen von bis zu 500 gewaltbereiten Islamisten in Deutschland aus.