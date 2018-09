Athen (dpa) - Das Versorgungsschiff «Bonn» war heute Morgen auf Patrouillenfahrt in der Meerenge von Lesbos. Dies erfuhr die dpa aus Kreisen der Küstenwache. Demanch ist das Flagschiff der kleinen Nato-Flotille seit zwei Tagen in der Region. Zu der Flotille gehören neben der «Bonn» noch fünf andere Schiffe. Die Küstenwache beobachtet in den nächsten Tagen, wie sich der Zustrom von Migranten entwickelt. Morgen tritt der in Brüssel ausgehandelte Flüchtlingspakt in Kraft, mit dem Flüchtlinge zurück in die Türkei geschickt werden sollen.