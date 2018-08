Rio de Janeiro (dpa) - Im Lichtermeer des Olympiastadions von Rio de Janeiro hat Superstar Usain Bolt den ersten Teil seiner Mission drittes Gold-Triple glanzvoll erfüllt. Der Jamaikaner siegte in 9,81 Sekunden erneut über 100 Meter und verwies seinen US-amerikanischen Dauerrivalen Justin Gatlin auf den zweiten Platz. Bronze ging an den Kanadier Andre de Grasse. «Es war brillant», sagte Bolt. «Ich war nicht so schnell, aber ich bin glücklich, dass ich gewonnen habe.» Bolt will am Zuckerhut auch über 200 Meter sowie 4 x 100 Meter triumphieren.