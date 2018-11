Mendig (dpa) - Beim Musikfestival «Rock am Ring» in der Eifel hat ein Blitzeinschlag «bis zu 82» Menschen verletzt. Das sagte der rheinland-pfälzische Innenminister Roger Lewentz. Am Abend beschlossen die Veranstalter, das zunächst unterbrochene Festival auf zwei Bühnen wieder fortzusetzen. Gewitter und Starkregen hatten auch große Teile Baden-Württembergs fest im Griff. In Bayerns besonders heftig getroffenen Unwettergebieten gehen die Aufräumarbeiten weiter. Neue Schätzungen bescheinigen dort einen Sachschaden von mehr als einer Milliarde Euro.