Berlin (dpa) - Der CSU-Chef und bayerische Ministerpräsident Horst Seehofer will kürzer treten. Er plane, im nächsten Jahr eines seiner Ämter aufzugeben, sagte Seehofer der «Bild am Sonntag» Er könne für die CSU nicht ewig den Libero machen. «Einmal soll ich die absolute Mehrheit in München holen und dann die bayerischen Interessen in Berlin durchsetzen.» In Berlin werde man nach der Bundestagswahl im kommenden Jahr den CSU-Chef und andere starke Kräfte der CSU brauchen, um den anderen Parteien die Stirn bieten zu können.