Pirmasens (dpa) - Objekt der Begierde war der Zuckerguss für einen Bienenschwarm: Er fiel in der Fußgängerzone von Pirmasens über eine Bäckerei her und trieb Kunden und Angestellte in die Flucht, wie die Polizei berichtete. Der Schwarm sei vermutlich ausgehungert auf Nahrungssuche gewesen. Eine Mitarbeiterin der Bäckerei sprach von 500 bis 700 Bienen. «Es war wirklich extrem.» Sie hätten es auf alles mit Zuckerguss abgesehen: Nussschnecken, Schneckenkuchen und Kirschtaschen. Ein eigens alarmierter Imker konnte den Schwarm schließlich einfangen.