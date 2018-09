Berlin (dpa) - Bei dem in Berlin festgenommenen Terrorverdächtigen handelt es sich nach Angaben aus Sicherheitskreisen wohl um einen Einzeltäter. Der Zugriff sei nötig gewesen, da Gefahr im Verzug gewesen sei, erfuhr die dpa. Der ursprüngliche Hinweis sei von einem befreundeten Geheimdienst gekommen. Der Syrer wird verdächtigt, Mitglied der Terrormiliz IS gewesen zu sein. Das sagte eine Sprecherin der Bundesanwaltschaft in Karlsruhe. Die Behörde hat die Ermittlungen in dem Fall übernommen.