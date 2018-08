Berlin (dpa) - Die Griechenland-Krise kann nach Darstellung der Bundesregierung nur zusammen mit dem Internationalen Währungsfonds gelöst werden. «Für uns ist eine Lösung ohne den IWF nicht denkbar», verlautete aus Regierungskreisen in Berlin. «Daran wird sich auch in den kommenden Tagen nichts ändern», hieß es mit Blick auf Berichte, wonach der IWF gegenüber Athen eine härtere Linie verfolge als die EU-Kommission und die Europäische Zentralbank. Die Frage von Schuldenerleichterungen für Athen sei derzeit kein Thema. Am Abend treffen in Brüssel die Euro-Finanzminister zusammen.