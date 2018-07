Berlin (dpa) - Die Festnahme zweiter mutmaßlicher Islamisten in Berlin geht auf Hinweise auf einen drohenden Terroranschlag in Dortmund zurück. Informationen des Berliner «Tagesspiegels» wurden der dpa in Berlin bestätigt. Demnach stammen die Informationen aus einer Aktion zur Überwachung der Islamistenszene in der Hauptstadt. Bei den Hauptverdächtigen handele es sich um einen Syrer und einen Tunesier, die dem Einflussbereich der Terrormiliz IS zugeordnet werden. Es gibt noch keine Informationen, ob die Männer tatsächlich einen solchen Anschlag geplant hatten.