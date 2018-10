London (dpa) - Die Zahl der Terrortoten in den OECD-Ländern hat sich 2015 im Vergleich zum Vorjahr mehr als versiebenfacht. Das geht aus einem Bericht der Londoner Denkfabrik «Institute für Economics and Peace» hervor. Nach 77 Terroropfern im Jahr 2014 gab es demnach ein Jahr darauf 577 Tote in den Mitgliedsländern der OECD zu beklagen. Allein bei den Pariser November-Anschlägen wurden 130 unschuldige Menschen getötet. Weltweit sei die Zahl der Todesopfer durch Terroranschläge leicht zurückgegangen, berichtet das Institut.