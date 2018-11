Los Angeles (dpa) - Die Jazz-Sängerin Natalie Cole, Tochter des berühmten Pianisten Nat King Cole, ist tot. Sie starb im Alter von 65 Jahren an Herzversagen in einer Klinik in Los Angeles, meldet das Promi-Portal «TMZ.com» unter Berufung auf ihren Agenten. Hintergrund seien Komplikationen mit ihrer Nierentransplantation und ihrer Erkrankung an Hepatitis C gewesen, an der die ehemals Drogensüchtige litt. Nach ihrem Nierenversagen hatte sie 2009 eine Spenderniere erhalten. Zu Coles Hits zählten «This Will Be» und «Unforgettable», den sie als virtuelles Duett mit ihrem Vater gesungen hatte.