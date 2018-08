Rio de Janeiro (dpa) - Das irische IOC-Mitglied Pat Hickey soll Medienberichten zufolge in Rio festgenommen worden sein. Es besteht der Verdacht, dass er in einen Olympia-Ticket-Skandal verwickelt ist. Hickey sei in einem Hotel in Gewahrsam genommen worden und wegen seines Gesundheitszustandes dann in ein Krankenhaus gebracht worden, hieß es weiter. Vom Internationalen Olympischen Komitee gibt es bislang keine Bestätigung. Nach Angaben eines irischen Senders will die Polizei in Rio heute noch eine Pressekonferenz abhalten.