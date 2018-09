Berlin (dpa) - Externe Experten gehen nach einem Medienbericht von einer monatelangen Verzögerung der Bauerarbeiten am künftigen Hauptstadtflughafen in Berlin aus. In einem vertraulichen Bericht der Bauüberwachung werde der 8. Dezember 2016 für die bauliche Fertigstellung prognostiziert, schreibt die «Bild am Sonntag». Bei anhaltendem Trend sei sogar mit «Januar 2017» zu rechnen. Offiziell heisst es, dass die Bauarbeiten im Sommer 2016 abgeschlossen sein sollen. Der Start des BER wird Ende 2017 angepeilt. Der Starttermin war immer wieder verschoben worden.