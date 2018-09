Brüssel (dpa) - Vier Monate nach den Terroranschlägen von Paris haben Fahnder eine neue Spur des mutmaßlichen Mittäters Salah Abdeslam entdeckt. Belgische Ermittler wiesen Fingerabdrücke des 26 Jahre alten Franzosen in der Brüsseler Wohnung nach, aus der am Dienstag auf Polizisten geschossen worden war. Zwei Verdächtige hatten danach flüchten können, ein dritter wurde von einem Scharfschützen getötet. Unklar ist. ob die Ermittler vermuten, dass Salah Abdeslam einer der zwei Geflüchteten ist. Den Anschlägen von Paris sowie am Fußballstadion im Vorort Saint-Denis fielen 130 Menschen zum Opfer.