Lyon (dpa) - Bei einem Anti-Terror-Einsatz in Lyon hat die französische Polizei fünf Personen festgenommen und unter anderem einen Raketenwerfer sichergestellt. Das berichtete die Nachrichtenagentur AFP. Bei dem Einsatz in der vergangenen Nacht sei ein Arsenal an Waffen entdeckt worden, hieß es. Die Durchsuchungen sollen allerdings nicht in direktem Zusammenhang mit den Ermittlungen zu den Terroranschlägen in Paris und dem Vorort Saint-Denis vom Freitag stehen.