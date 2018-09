Berlin (dpa) - Rekord-Cupsieger FC Bayern startet heute mit der Partie gegen den Fünftligisten FC Nöttingen in den DFB-Pokal. Daneben bestreiten weitere fünf Bundesligisten ihre Erstrundenspiele. Borussia Dortmund tritt beim Chemnitzer FC an. Aufsteiger FC Ingolstadt gastiert bei der SpVgg Unterhaching. Der 1. FSV Mainz 05 spielt beim FC Energie Cottbus, der Hamburger SV beim FC Carl Zeiss Jena und Hannover 96 bei Hessen Kassel. In weiteren sieben Erstrundenspielen treten Zweitligisten gegen unterklassige Teams an.