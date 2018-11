Wolfsburg (dpa) - In der Abgasaffäre bei Volkswagen gibt es nach einem Bericht der «Bild am Sonntag» neue Hinweise, dass VW nicht sofort nach Bekanntwerden des Falls an die Öffentlichkeit gegangen ist. Der damalige Vorstandschef Martin Winterkorn habe schon am 4. September 2015 von den Manipulationen erfahren, aber erst am 22. September öffentlich darüber informiert, berichtet die Zeitung unter Berufung auf ein Schreiben eines Volkswagen-Managers an Winterkorn. Kursrelevante Informationen müssen eigentlich immer sofort veröffentlicht werden, so sieht es das Wertpapierhandelsgesetz vor.