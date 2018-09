Neustadt/Waldnaab (dpa) - Im Müllcontainer eines Supermarktes in der Oberpfalz ist eine Babyleiche entdeckt worden. Ermittler der Kripo fanden das Neugeborene am Nachmittag in Neustadt an der Waldnaab, wie die Polizei mitteilte. Die mutmaßliche Mutter des Kindes befindet sich den Angaben zufolge in Polizeigewahrsam. Sie habe sich aufgrund gesundheitlicher Probleme in ärztliche Behandlung begeben. Nähere Auskünfte zu dem Fall machte die Polizei zunächst nicht.