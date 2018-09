Monaco (dpa) - Diese Lose haben es in sich. Der FC Bayern München bekommt in der Champions League die schnelle Chance zur Revanche gegen Atlético Madrid. Borussia Dortmund muss es bei der Rückkehr in die Fußball-Köngisklasse wieder einmal mit Real Madrid aufnehmen. Die Bundesliga-Topclubs bekamen bei der Gruppenauslosung attraktive und durchaus knifflige Aufgaben zugeteilt. Am härtesten traf es dabei Borussia Mönchengladbach, das in Gruppe C gegen den FC Barcelona, Manchester City und Celtic Glasgow ran muss. Die wohl leichteste, aber auch ausgeglichenste Gruppe zog Bayer Leverkusen.