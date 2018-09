Berlin (dpa) - Die Radfahrer auf deutschen Straßen ärgern sich am meisten über das Verhalten von Autofahrern. In einer aktuellen Umfrage erklärten 38 Prozent der befragten Radfahrer, größtes Ärgernis beim Radeln seien Autofahrer. 17 Prozent stören sich an der Verkehrsführung - wie Schildern, Ampeln und Radwegen - und 14 Prozent an anderen Radfahrern, wie das Meinungsforschungsinstitut YouGov herausfand. Auf die Frage, ob sie regelmäßig Radfahren, antworteten 42 Prozent der YouGov-Befragten mit «Ja» und 58 Prozent mit «Nein». Männer setzen sich deutlich häufiger auf den Sattel als Frauen.