Dhaka (dpa) - Nach der Geiselnahme in der Hauptstadt von Bangladesch hat das Auswärtige Amt bisher keine Hinweise darauf, dass Deutsche betroffen sein könnten. Das sagte ein Sprecher des Außenministeriums in Berlin auf dpa-Anfrage. Die deutsche Botschaft in Bangladesch stehe in ständigem und engem Kontakt mit den zuständigen Behörden‎ in Dhaka. Botschaftsmitarbeiter hätten sich am Tatort ein Bild der weiterhin unübersichtlichen Lage gemacht. Bei der Geiselnahme wurden 20 Geiseln und sechs Täter getötet. Außerdem starben zwei Polizisten.