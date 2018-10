Fredericksburg (dpa) - Bei einem Flugzeugabsturz in den USA sind alle sechs Menschen an Bord ums Leben gekommen, darunter eine 15-jährige Austauschschülerin aus Berlin. Laut US-Medienberichten zählen insgesamt drei Teenager zu den Toten, sie alle besuchten eine High School in Shelby County im Bundesstaat Indiana. Zwei von ihnen waren Geschwister, auch ihre Mutter wurde getötet. Die Maschine war in Louisville in Kentucky gestartet und wenige Stunden später nahe dem Zielflughafen Shannon bei Fredericksburg in Virginia abgestürzt.