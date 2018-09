Stuttgart (dpa) - Nach der Wahl in der Türkei hat es in Baden-Württemberg Ausschreitungen von Gegnern und Anhängern der siegreichen Regierungspartei AKP gegeben. In Stuttgart bewarfen laut Polizei vier Vermummte am Abend einen Autokorso von AKP-Sympathisanten mit Pflastersteinen. Insgesamt nahmen die Beamten elf Anhänger verschiedener Seiten fest und erteilten 36 Platzanweise. Verletzt wurde niemand. Auch in Mannheim kam es laut Polizei zu Einsätzen nach der Wahl in der Türkei.