Leipzig (dpa) - Am Rande einer Neonazi-Demonstration in Leipzig ist es zu Ausschreitungen und Übergriffen auf Polizisten gekommen. Es habe Verletzte gegeben, sagte eine Polizeisprecherin. Nach ihren Angaben gab es eine Schlägerei mit Gegendemonstranten. Zudem sei Pyrotechnik geworfen worden. Ein dpa-Fotograf berichtete von eingeschlagenen Schaufensterscheiben und einer demolierten Bushaltestelle. Die Polizei sprach von einer bedrohlichen Stimmung in der Leipziger Südvorstadt. Laut Sprecherin wurden Polizisten aus einer Menge von etwa 1000 teils vermummten Menschen angegriffen.