London (dpa) - Mit einem Gottesdienst haben die Feierlichkeiten zum 90. Geburtstag von Queen Elizabeth II. in London begonnen. In einem gelben Kostüm betrat die britische Monarchin am Mittag die St.-Pauls-Kathedrale. An ihrer Seite: Prinz Philip, der heute seinen 95. Geburtstag feiert. Auch Prinz Charles, dessen Frau Camilla sowie Prinz William, Herzogin Kate, Prinz Harry und weitere Mitglieder der Königsfamilie nahmen an dem Gottesdienst teil. Die dreitägige Feier ist Höhepunkt der Veranstaltungen zum runden Queen-Geburtstag in diesem Jahr. Der eigentliche Geburtstag Elizabeths war am 21. April.