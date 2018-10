Neustadt (dpa) - 19 Monate nach dem Unfalltod eines Mädchens im Holiday Park in Haßloch beginnt der Prozess gegen drei Parkmitarbeiter. Mit Nachlässigkeiten und Versäumnissen sollen sie fahrlässig den Tod der Elfjährigen aus Kelsterbach in Hessen verursacht haben und stehen deshalb ab heute vor dem Amtsgericht in Neustadt an der Weinstraße. Das Mädchen war im August 2014 in dem Fahrgeschäft «Spinning Barrels» gestürzt und mehrmals überrollt worden. Es starb noch am Unfallort.