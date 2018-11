Lille (dpa) - Der VfL Wolfsburg ist Borussia Mönchengladbach unter die letzten 32 in der Europa League gefolgt. Der Fußball-Bundesligist gewann das entscheidende letzte Gruppenspiel 3:0 beim OSC Lille. Mönchengladbach hatte sich zuvor mit 3:0 gegen den FC Zürich Platz eins in Gruppe A gesichert. Damit überwintert ein Bundesliga-Sextett im Europapokal: In der Champions League stehen Bayern München, Dortmund, Leverkusen und Schalke im Achtelfinale.