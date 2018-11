Edmonton (dpa) - Auch der Bronze-Traum ist geplatzt! Englands Fußballerinnen haben Deutschland einen versöhnlichen Abschluss der Weltmeisterschaft in Kanada verdorben. Mit ihrem Elfmetertreffer in der 108. Minute zum 1:0 nach Verlängerung zerstörte Fara Williams am Samstag in Edmonton im Spiel um Platz drei die deutsche Hoffnung auf den Gewinn der Bronzemedaille. Beim Elfmeter von Williams war Angerer chancenlos. Vorausgegangen war ein Foul von Tabea Kemme an Lianne Sanderson. Während die «Three Lionesses» über Platz drei jubelten, muss der DFB-Tross heute die Heimreise mit leeren Händen antreten.